Импров-подкаст «30 минут» | Тема Емельянов, Игорь Тарлецкий: шуты, Наполеон и румынские ведьмы Подкаст «30 минут» - это подкаст в котором Тема Емельянов и Игорь Тарлецкий обсуждают интересные факты, которые их зацепили: замедление ютуба, фильмы про гениев, дуэль карлика и бюрократию румынских ведьм Игорь Тарлецкий: https://t.