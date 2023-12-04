Референдум в Венесуэле проголосовал за оккупацию этой страной двух третей соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил народ страны с победой на состоявшемся накануне консультативном референдуме по территориальному спору с Гайаной, на котором обсуждалось присоединение богатого нефтью района этого государства на северо-восточном побережье Южной Америки.