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Газета.ру

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Президент Литвы Науседа: есть сигналы о планах России атаковать инфраструктуру

Президент Литвы Науседа: есть сигналы о планах России атаковать инфраструктуру

Россия якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру в Польше или странах Балтии. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью Балтийской службе новостей (BNS), пишет Delfi.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Неймется непоседе нарваться!
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1 м.