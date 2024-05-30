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Китай

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Ли Хунчжун подчеркнул важность содействия охране окружающей среды в бассейне реки Хуанхэ

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ Ли Хунчжун в среду призвал использовать правовые возможности для содействия охране окружающей среды и высококачественному развитию в бассейне реки Хуанхэ.

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