Ли Хунчжун подчеркнул важность содействия охране окружающей среды в бассейне реки Хуанхэ

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ Ли Хунчжун в среду призвал использовать правовые возможности для содействия охране окружающей среды и высококачественному развитию в бассейне реки Хуанхэ.
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