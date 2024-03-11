Дорогой Тихонова: Текслер "Ланитом" пойдет по делу замминистра энергетики

Ранее The Moscow Post обнаружил давнюю связь одного из фигурантов дела о хищении при создании ГИС ТЭК лично с Филиппом Генсом, а сегодня расскажем о роли в этой истории челябинского губернатора Алексея Текслера, бывшего вице-премьера Ольги Голодец, оказавшейся директором фирмы в Лондоне, и её верного "оруженосца" Любови Ельцовой.