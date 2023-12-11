Поклонники купили ему кислородный аппарат: судьба кинозлодея Юрия Шерстнева

Юрий Шерстнев — актер, имя которого стойко ассоциируется с образами жестоких и безжалостных злодеев. Сам актер однажды признался, что среди всех сыгранных им отрицательных героев, ему больше всего по душе был… сказочный Кощей.
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