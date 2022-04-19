Джоэл Эмбиид: «С уважением сказал Нерсу о том, что ему пора перестать ныть по поводу судейства»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид привел содержание своей беседы с главным тренером «Рэпторс» Ником Нерсом, которая состоялась на последних секундах второго матча серии плей-офф между командами (112:97, 2-0).
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