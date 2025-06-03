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5000 рублей зачислят каждому. Всех, кто получает пенсию на карту, ждет сюрприз

5000 рублей зачислят каждому. Всех, кто получает пенсию на карту, ждет сюрприз

Российским гражданам, получающим выплаты на банковские карты, сообщили о новом правиле. Важное решение было принято апелляционными и кассационными судами, благодаря чему при определенных условиях такие граждане смогут получить компенсацию.

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