5000 рублей зачислят каждому. Всех, кто получает пенсию на карту, ждет сюрприз

Российским гражданам, получающим выплаты на банковские карты, сообщили о новом правиле. Важное решение было принято апелляционными и кассационными судами, благодаря чему при определенных условиях такие граждане смогут получить компенсацию.
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