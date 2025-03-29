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У «Коламбуса», «Монреаля» и «Рейнджерс» по 75 очков в борьбе за 8-е место на Востоке. В активе «Айлендерс» 74 балла, «Детройта» – 72

Первую позицию в зоне wild card занимает «Оттава», которая имеет в активе 81 балл в 71 матче. За вторую позицию в wild card борьбу ведут сразу несколько клубов.

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