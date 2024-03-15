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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

У Дэниэла Гэффорда прервалась серия из 33 попаданий с игры. До повторения рекорда Чемберлена на хватило двух точных бросков

В матче с «Оклахомой» (119:126) центровой «Далласа» смазал первую же попытку. Перед встречей с «Тандер» у Гэффорда была серия из 33 попаданий с игры.

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