Эксперты рассказали про ключевые темы Форума труда в Петербурге

Он стартовал 2 апреля Ключевыми темами Форума труда, который стартовал в Петербурге 2 апреля и продлится до 4-го числа, станут изменения на рынке труда, эволюция HR-маркетинга, использование ИИ в подборе персонала и увеличение вакансий с возможностью переобучения.