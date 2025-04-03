Эксперты рассказали про ключевые темы Форума труда в Петербурге

Он стартовал 2 апреля Ключевыми темами Форума труда, который стартовал в Петербурге 2 апреля и продлится до 4-го числа, станут изменения на рынке труда, эволюция HR-маркетинга, использование ИИ в подборе персонала и увеличение вакансий с возможностью переобучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии