Россиянка пыталась продать ребенка через онлайн-магазин

В Новосибирске разыскивают женщину, которая пыталась продать мальчика в онлайн-магазине. Объявление о продаже ребенка было размещено на сайте «Юла» 2 сентября, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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