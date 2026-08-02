В Верховной раде опровергли отмену отсрочки для украинцев

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал недостоверной распространившуюся информацию о лишении отсрочки от мобилизации сразу восьми категорий граждан .
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