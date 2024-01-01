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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюрэнт, Букер и Бил набрали 77 очков на троих в победном матче против «Орландо»

Дюрэнт, Букер и Бил набрали 77 очков на троих в победном матче против «Орландо»

Лидеры «Санз» Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил набрали 77 очков на троих. Дюрэнт отметился 31 очком, 5 подборами и 5 передачами.

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