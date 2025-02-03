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«Все ахали, охали, мол, отпусти Марину, ведь у нее дите!»: беременная Федункив была в опасности

«Все ахали, охали, мол, отпусти Марину, ведь у нее дите!»: беременная Федункив была в опасности

Осенью прошлого года артистка впервые стала мамой — у нее родился сын от итальянца Стефано Маджи. Марина Федункив до последнего не рассказывала о беременности.

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