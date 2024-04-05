Почему возникает критика в адрес СССР? Что вызывает у вас личное недовольство по поводу действий Советского правительства?

Горский Виктор

"... пролетариат был гегемоном и его интересы были преоритетны для партии" - эта фраза - суть лживости системы СССР! Партия творила со страной всё что взбрендит левой (или пралой?) ноге её генсеку, хотя по конституции она вылезла из подполья только в 1977 г.! А до этого была, была внеконституционная компашка, узурпировавшая власть. А пролетариат беспартийный, жил - так - https://von-hoffmann.livejournal.com/168622.html?ysclid=lumya6zab1385983310 и посмотрите график в конце, как партия (извините за выражение), заботилась о том, чтоб они лучше жили! Историк Мирский говорил: "Сейчас, когда студенты спрашивают: "Действительно ли советская система была самой бесчеловечной и кровавой?" - Я отвечаю: "Нет, был Чингизхан, Тамерлан, Гитлер. Но вот более лживой системы, чем наша, не было в истории человечества". И действительно! СМОТРИМ на 1991 год!!! $ - зелёная, ничем кроме спроса не обеспеченная бумажка! РУБЛЬ - содержит - 0,98714 грамм золота(!), по сему $ = 60 коп.(!?)! В СССР к 1991 г. стали не плохо платить, денег до хрена, купить - не хрена! Рубль никому не нужен, со своим золотом, а "зелёную бумажку" с руками отрывают по 30-33 руб.! Фальшь финансовой системы на лицо! А никто не знал что делать!? Идиотизм настолько был очевиден, что когда СССР рушился, никто не гавкнул по серьёзному в его защиту! А в 1917 г. за старые порядки миллионы жизней положили. Сейчас, те у кого руки к заднице приделаны и мозгов нет, понимая свою никчёмность, заскулили о прошлом, когда была уравниловка, и в отрасли высококвалифицированный рабочий получал на 10-20 руб. больше, чем тот кто с трудом нарабатывал на свой разряд.