Китай установил рекорд, продав миллион электромобилей за месяц

В то время как западный рынок электромобилей испытывает замедление роста, Китай продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, став первой страной в мире, где за месяц было продано более миллиона электромобилей.
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