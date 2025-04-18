Российский хоккеист Кучеров стал трехкратным обладателем «Арт Росс Трофи»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 18 апреля в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024–2025 годов.
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