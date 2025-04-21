Стало известно, кто будет главным героем «Истории игрушек 5»

Новая глава испытает персонажей на прочность в условиях цифрового века, где дети обожают гаджеты. «История игрушек: Большой побег», 2010 кадр из мультфильмаАктер Тим Аллен, вновь озвучивающий космического рейнджера Базза Лайтера, поделился подробностями грядущей анимационной ленты «История игрушек 5».
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