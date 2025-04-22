🤲 В Севастополе задержаны трое человек, организовавшие незаконную миграцию Как сообщили в УМВД России по городу, двое братьев, 34 и 36 лет, приехали из Центральной Азии в Россию для работы.
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🤲 В Севастополе задержаны трое человек, организовавшие незаконную миграцию Как сообщили в УМВД России по городу, двое братьев, 34 и 36 лет, приехали из Центральной Азии в Россию для работы.