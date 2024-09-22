А осень за окном тихонько шепчет: "Утро." И дарит новый день, листвою шелестя. Какие планы на воскресенье?.
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А осень за окном тихонько шепчет: "Утро." И дарит новый день, листвою шелестя. Какие планы на воскресенье?.