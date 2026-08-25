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FiNE NEWS

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Эксперт оценил роль Ватикана в дипломатии по Украине

Политолог Владимир Оленченко в интервью «Рамблеру» высказал мнение, что Ватикан обладает потенциалом стать авторитетным и эффективным посредником в передаче объективной информации западным странам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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