Эксперт оценил роль Ватикана в дипломатии по Украине

Политолог Владимир Оленченко в интервью «Рамблеру» высказал мнение, что Ватикан обладает потенциалом стать авторитетным и эффективным посредником в передаче объективной информации западным странам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
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