Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🤝 На крымском стенде на выставке-форуме «Россия» прошёл мастер-класс по лечебной физкультуре Профессиональные специалисты по ЛФК из Сак показали посетителям стенда, как правильно тренироваться, чтобы занятия приносили пользу и укрепляли опорно-двигательный аппарат.
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