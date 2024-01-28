Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🤝 На крымском стенде на выставке-форуме «Россия» прошёл мастер-класс по лечебной физкультуре Профессиональные специалисты по ЛФК из Сак показали посетителям стенда, как правильно тренироваться, чтобы занятия приносили пользу и укрепляли опорно-двигательный аппарат.