Из чего состоит Юпитер?

Юпитер на 90% состоит из водорода и на 10% из гелия, которые бесцветны. Но как мы вообще можем видеть планету, состоящую из бесцветного материала? У Юпитера нет реальной твердой поверхности, как у Земли, но есть визуальная поверхность.