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Мигранты любят драться в Кунцево. Чем им намазано в этом московском районе?

Мигранты любят драться в Кунцево. Чем им намазано в этом московском районе?

Стоп-мигрант Хороших кадров кунцевских драк, к сожалению, не нашлось, поэтому проиллюстрируем кузьминским сражением.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕКОМУ заниматься мигрантами.
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20 час.
Семенков Александр
Эти &quot;весёлые&quot; старты будут продолжаться ещё ОЧЕНЬ ДОЛГО. Некому ими заниматься. Видно коррупция не даёт.
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4 час.
Татьяна Собколова
Да плевать они хотели на всю нашу полицию вместе с нашими законами. В голове не укладывается, куда это приведет нашу страну. Видать все нормальные мужики там, на СВО, а здесь остались.........
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4 час.

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