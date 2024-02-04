Мигранты любят драться в Кунцево. Чем им намазано в этом московском районе?

Эти "весёлые" старты будут продолжаться ещё ОЧЕНЬ ДОЛГО. Некому ими заниматься. Видно коррупция не даёт.

Татьяна Собколова

Да плевать они хотели на всю нашу полицию вместе с нашими законами. В голове не укладывается, куда это приведет нашу страну. Видать все нормальные мужики там, на СВО, а здесь остались.........