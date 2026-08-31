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Нижегородская правда

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Нижегородские первоклассники получили поддержку в акции «Скоро в школу»

Нижегородские первоклассники получили поддержку в акции «Скоро в школу»

В министерстве социальной политики Нижегородской области подвели итоги традиционной благотворительной акции «Скоро в школу».

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