“Это праздник души, пир духа!” -- китайский концерт “С Новым годом!” в Риге

Рига, 2 февраля /Синьхуа/ -- Вечером 1 февраля в концертном зале “Большая гильдия” в столице Латвии Риге состоялся блистательный новогодний концерт, организованный посольством КНР в Латвии и Китайским культурным центром в Риге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)