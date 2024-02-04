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Китай

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“Это праздник души, пир духа!” -- китайский концерт “С Новым годом!” в Риге

Рига, 2 февраля /Синьхуа/ -- Вечером 1 февраля в концертном зале “Большая гильдия” в столице Латвии Риге состоялся блистательный новогодний концерт, организованный посольством КНР в Латвии и Китайским культурным центром в Риге.

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