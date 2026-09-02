Автоюрист Воропаев: отменять штраф с камеры на другого водителя лучше до суда

Камера на дороге не разбирает, кто сидит за рулем автомобиля. Штраф может получить и не владелец, а его жена, или даже знакомый.
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