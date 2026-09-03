Полуденный выстрел в честь Дня Победы над Японией впервые прозвучал на Сахалине

В Южно-Сахалинске впервые прозвучал Полуденный выстрел. Артиллерийский залп в честь Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны произвели ровно в 12:00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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