Классная ведь картинка! Такие веселые голожопики на ней. А сверху их воспитательница поливает дождичком из лейки.
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