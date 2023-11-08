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Старые и новые конфликты: Путин заявил об обострении ситуации в СНГ

Старые и новые конфликты: Путин заявил об обострении ситуации в СНГ

Международная обстановка остаётся напряжённой: обостряются старые конфликты и вспыхивают новые. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов государств — членов СНГ.

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