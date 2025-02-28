СМИ: Госдеп США прекратил финансирование восстановления энергосети Украины

Государственный департамент США на этой неделе прекратил программу Агентства США по международному развитию (USAID), которая вкладывала сотни миллионов долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
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