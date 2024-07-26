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Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024

Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь Парижа-2024

Ринер – трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо, Перек трижды выигрывала золото Игр в беге. Официальная часть церемонии открытия Олимпиады-2024 состоялась на площади Трокадеро на временном стадионе рядом с Эйфелевой башней.

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