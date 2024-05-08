МИД счел заявления ЕС о праве Киева атаковать Крымский мост подстрекательством

Заявление представителя Евросоюза (ЕС) Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму, указала 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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