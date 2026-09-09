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PR Examples

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AG1 puts creatine’s airport problem straight into the tray

AG1 has turned the awkward optics of travelling with loose creatine powder into an airport OOH campaign for AG1 Pro, placing ads inside security trays and across terminals in Denver, Austin and Seattle.

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