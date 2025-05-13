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Почти 30% россиян считают, что длинные выходные помогают справиться с выгоранием

Почти 30% россиян считают, что длинные выходные помогают справиться с выгоранием

Чаще всего с выгоранием помогает справиться возможность «переключиться» — почти треть (32%) восстанавливают ресурс в обычные выходные, а 29% спасают себя отдыхом во время длинных праздников в январе и мае.

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