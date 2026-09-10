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ТАСС

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В Петербурге пособника спецслужб Украины приговорили к 18 годам колонии

В Петербурге пособника спецслужб Украины приговорили к 18 годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина России, который вел разведку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в интересах спецслужб Украины, а также выполнял задания террористической организации.

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