Пешеход погиб в ДТП в Черемхово

Автоавария произошла около пяти часов утра 15 февраля на улице Павлова города Черемхово. Как предварительно установили госавтоинспекторы, 35-летний водитель «ВАЗ-2104» нарушил правило расположения ТС на проезжей части, выехал на встречную полосу и наехал на пешехода.
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