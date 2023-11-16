НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Лоськов возглавит «Казанку». Вторая команда «Локо» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги

Лоськов возглавит «Казанку». Вторая команда «Локо» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги

Вторая команда «Локомотива» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги. По данным «РБ Спорт», вместе с Лоськовым в «Казанку», вероятно, придет Олег Пашинин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх