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Регионы России

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Ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проходившем в Москве.

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