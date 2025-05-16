Глава Росмолодежи: Опыт международных «Клубов дружбы» перенимаем из Татарстана

Автор: Арсений КаримовМолодежное международное взаимодействие сейчас выстраивается на основе опыта Татарстана, который первый создал неформальные площадки для диалога и дружбы между молодыми людьми из разных стран.
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