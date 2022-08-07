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Товарооборот РФ и Китая за 7 месяцев 2022 года вырос на 29%, до $97,71 млрд - таможня КНР

ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 29% и составил 97,71 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР.

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