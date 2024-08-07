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В Краснодаре 7 августа без света останутся жители нескольких крупных улиц

В Краснодаре 7 августа без света останутся жители нескольких крупных улиц

Жители останутся без света с 9:00 до 17:00.Сегодня, 7 августа, в Краснодаре планово отключат электроснабжение в нескольких домах на крупных улицах города.

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