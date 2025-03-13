Раскрыта загадка плиты со следами динозавров

Historical Biology: В Австралийской школе обнаружен камень со следами динозавра Австралийские ученые исследовали каменную плиту, долгие годы находившуюся в одной из школ штата Квинсленд, и обнаружили на ней десятки древних следов динозавров.
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