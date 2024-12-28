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Словакия угрожает Украине прекращением подачи электричества в ответ на остановку транзита российского газа

Словакия угрожает Украине прекращением подачи электричества в ответ на остановку транзита российского газа

По словам премьера Словакии Роберта Фицо, прекращение транзита через Украину нанесет вред не только Словакии, но и всему ЕС, поэтому Братислава оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность введения ответных мер против КиеваСловацкий премьер Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением подачи электричества в ответ на остановку транзита российского газа.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да хохлам вообще, по моему, по хер! Их уже ни чем не напугаешь!
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