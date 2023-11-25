Политолог заявил о переосмыслении Украиной своих позиций по переговорам с РФ

Заявление главы фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии об отказе от переговоров с Россией в 2022 году являются переосмыслением позиций руководства страны за последние два года.
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