Хилькевич раскрыла вес на фото в бикини спустя полгода после родов

Российская актриса Анна Хилькевич раскрыла свой вес на фото в бикини спустя полгода после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).