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Мода и Шоу-бизнес

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Хилькевич раскрыла вес на фото в бикини спустя полгода после родов

Хилькевич раскрыла вес на фото в бикини спустя полгода после родов

Российская актриса Анна Хилькевич раскрыла свой вес на фото в бикини спустя полгода после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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