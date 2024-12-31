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«Королевская змея» и «Зимняя сказка»: кто скрывался за обаятельными персонажами в шоу «Маска»

«Королевская змея» и «Зимняя сказка»: кто скрывался за обаятельными персонажами в шоу «Маска»

В новогоднюю ночь поклонники шоу «Маска» вновь встретились с любимыми звездами на сцене и вместе со строгим жюри попытались разгадать, какому артисту принадлежит удивительный голос.

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