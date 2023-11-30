В Казани появятся новые многоэтажки на Гагарина и Чистопольской

В Казани будут построены новые многоэтажные дома на улицах Гагарина и Чистопольской. Соответствующие проекты межевания территории и разрешение на использование земельного участка были недавно представлены в документах исполкома.
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