Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Elena
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В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о вступлении в НАТО

В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о вступлении в НАТО

В Киеве заявили, что Украина готова отдать территории и вступить в НАТО по немецкой модели Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Украина готова отдать территории и вступить в НАТО по модели Западной Германии.

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